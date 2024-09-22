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Eylül Ayında 2,6 Milyon Araç Denetlendi, 466 Bin Sürücüye İşlem Yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 645 bin 136 araç kontrol edildiğini ve 466 bin 170 araca-sürücüye işlem uygulandığını açıkladı. Motosiklet kazalarının yüksek oranına dikkat çekerek denetimlerin süreceğini belirtti.

12-19 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi, 466 bin 170 araca-sürücüye işlem yapıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12-19 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 645 bin 136 aracın denetlendiğini ve 466 bin 140 araca-sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 12-19 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 273 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 126 bin 597, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 925, emniyet kemeri kullanmayan 20 bin 376, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 421 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 788 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 466 bin 170 araca/sürücüye işlem yapıldı. Motosikletlerin karıştığı kazaların önlenmesi için denetimlerin devam edeceğini belirten Bakan Yerlikaya, "Ülkemizde motosiklet ve motorlu bisikletler, toplam motorlu araçların yüzde 19,3'ünü oluşturmasına rağmen, 2024 yılının ilk sekiz aylık döneminde toplam kazaların yüzde 45,2'sine motosiklet ve motorlu bisikletler karıştı. Bu çok yüksek bir oran. Motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerimiz etkin ve yoğun bir şekilde devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Eylül Ayında 2,6 Milyon Araç Denetlendi, 466 Bin Sürücüye İşlem Yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Ulaşım trafik Yaşam Eylül Kaza

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