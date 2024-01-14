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Evlenme Vaadiyle Dolandırılan Şahıs İntihar Tehdidinde Bulundu

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde evlenme vaadiyle dolandırıldığını iddia eden bir şahıs intihar tehdidinde bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu intihardan vazgeçti.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde evlenme vaadiyle dolandırıldığını iddia eden şahıs intihar tehdidinde bulundu.

Olay, Kapaklı Pınar Bulvarı'ndaki 6 katlı bir binanın 5. katında meydana geldi. Aydın Gebeş isimli genç bir adam, evlenme vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek intihara kalkıştı.

Gebeş'in çevreye savurduğu tehditler üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gebeş, itfaiye ekiplerinin açmaya çalıştığı atlama yatağına müsaade etmeyerek, yukarıdan el yazısıyla yazdığı bir notu aşağıya attı. Notunda, Gülşah K., Kaymakam, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü'nün olay yerine gelmesini talep etti.

İntihardan vazgeçti

Polis ekipleri, bir yandan Gebeş'i oyalarken, diğer yandan da binanın 5. katına ulaşmaya çalıştı. Bu sırada itfaiye ekibinin şişirdiği atlama yatağı hazır hale getirildi. Kapaklı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Hasan Atlı, Karakol Amirinin ikna çabaları sonucu Gebeş intihardan vazgeçti.

Sağlık kontrolünden geçirildi

Aydın Gebeş, olayın ardından önce Kapaklı Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da ifadesi alınmak üzere Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay, evlenme vaadiyle dolandırılmanın trajik sonuçlarına dikkat çekerken, bölge sakinleri ve güvenlik güçleri rahat bir nefes aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ İtfaiye Kapaklı Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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