Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 982'nci gününde

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 982'nci gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 982'nci gününde de devam ediyor.

İddiaya göre, Diyarbakır'da 2017 yılında kaçırılan oğlu Hasan Öz için eyleme katılan baba Zeki Öz, evladına seslenerek Türkiye'ye sığınmasını istedi. Öz, "Oğlum 2017'de götürüldü. O günden beri haber alamıyorum, ölümü sağ mı bilmiyorum. Evladımı onlardan istiyorum. Evladımın gelmesi için çadırdaki eyleme katıldım. Oğlum, gel Türk devletine sığın, teslim ol. Orası senin yerin değil, teslim ol" dedi.