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Vanlı ailelerin evlat nöbeti 120'nci haftasında sürüyor

Vanlı ailelerin evlat nöbeti 120'nci haftasında sürüyor
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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti Van'da 120. haftasında sürüyor. 35 aile, DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaparak çocuklarının haber alınamadığını ve eyleme devam edeceklerini belirtti.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti Van'da 120'nci haftasında devam ediyor.

Çocukları farklı tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 35 aile, ellerinde Türk bayraklarıyla DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada basın açıklaması yaptı. Daha önce düzenlenen eylemlerde PKK ve parti aleyhine slogan atan aileler, son eylemlerini slogansız gerçekleştiriyor.

İl binası önünde aileler adına açıklamalarda bulunan Mehmet Sıddık Çiftçi, yaklaşık 6 yıldır eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. Diyarbakır'da başladıkları eylemlerini şu an Van'da sürdürdüklerini ifade eden Çiftçi, "Kardeşimden şu ana kadar haber alamadım. Kardeşimi zorla dağa götürdüler. Kendisi engelli ve henüz bir haber alamadık. Artık anaların ağlamasını istemiyoruz. Eylemimizi sonuna kadar sürdüreceği" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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