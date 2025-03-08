Evine damdan girmeye çalışırken ölümle burun buruna geldi

Mersin'de merkez Yeniçehir ilçesine bağlı Palmiye Mahallesi 1207 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda korku dolu anlar yaşandı. 80 yaşındaki Veli Birol, damdan sarkıttığı iple balkondan evine girmek istedi.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Bu sırada dengesini kaybeden yaşlı adam birinci kattaki çinko çatının üzerine düştü. Durum Acil Çağrı Merkezi'ni bildirildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çatıda yaralı halde yatan yaşı adamı sedyeye bağlanarak yan pencereden alıp aşağı indirdi.

ANAHTARINI UNUTTUĞU İÇİN BU YOLA BAŞVURMUŞ

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kontrolünde aşağıya indirilen yaşlı adam ambulansla hastaneye sevk edildi. Birol'un evinde anahtarını unuttuğu için böyle bir yönteme başvurduğu ileri sürüldü.