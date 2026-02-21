Haberler

Evinden 20 kamyon çöp çıkmıştı! Ölüm çatıda yakaladı

Sakarya'da evinden 20 kamyon çöp çıkarılan 76 yaşındaki adam, ambarın çatısını tamir ederken düşerek hayatını kaybetti.

Akyazı'da evinden kamyonlar dolusu çöp çıkartılan 76 yaşındaki adam, tamir için çıktığı ambarın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

EVDEN 20 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

17 Şubat'ta Yeni Mahalle'de Tosun'a ait olduğu öğrenilen evde, vatandaşların ihbarı üzerine ekipler inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde iki katlı evin alt katının tamamen çöplerle dolu olduğu tespit edildi. Belediye ekipleri, ev ve bahçede biriken atıkları iş makinesi ve kamyonlar eşliğinde tahliye etti. Çalışma süresince polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de muhtemel durumlara karşı hazır bekledi. 18 Şubat'ta devam eden çalışmalarda yaklaşık 20 kamyon çöp çıkarıldı.

TAMİR İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Evinden kamyon kamyon çöp çıkartılan 76 yaşındaki Tosun, İnönü Mahallesi'nde bulunan bir ambarın çatısını tamir etmek istediği sırada düşerek ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
