Evinde uyuşturucu ele geçen şahıs gözaltına alındı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu evinde uyuşturucu maddeyle yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbar edilen A.Ç.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 9 paket halinde toplam 32,25 gram metamfetamin maddesi ve 94 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan A.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN