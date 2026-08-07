Hanönü'de Silahla Vurulan Şahıs Ankara'ya Sevk Edildi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yakınları tarafından evinde silahla vurulmuş halde bulunan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hanönü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K., ikamet ettiği evinde henüz bilinmeyen sebeple, silahla vurulmuş halde bulundu. Yakınları tarafından yaralı halde bulunan M.K, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan M.K, daha sonra Ankara'ya sevk edildi. M.K'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı