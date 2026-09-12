Haberler

Evinde esrar yetiştiren şahsa operasyon: 2 kilo 960 gram esrar ele geçirildi

Evinde esrar yetiştiren şahsa operasyon: 2 kilo 960 gram esrar ele geçirildi
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’nın Keçiören ilçesinde evinde esrar yetiştirdiği belirlenen kişiye operasyon düzenlendi, operasyonda 2 kilo 960 gram esrar 7 kök kenevir ele geçirildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde evinde esrar yetiştirdiği belirlenen kişiye operasyon düzenlendi, operasyonda 2 kilo 960 gram esrar 7 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli E.A.'nın Keçiören'deki evinden değişik bir bitki kokusu duyan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine arama yapılan evde uyuşturucu ve uyuşturucu yetiştirmek üretmek için kullanılan Bazı malzemeler ele geçirildi. Şahsın evinin bir odasını tamamen bu işi için ayırmış, yeteri kadar yapay ışığı sağlamış, nemlendirme sistemini kurmuş, 45 günde yetiştirmiş olduğu tespit edildi. Evde yapılan aramada, 2kilo 960 gram esrar, 7 kök hint keneviri, 2 hassas terazi, 3 sıvı gübre, 2 aydınlatma ve bir su pompası ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti

Milyonların takip ettiği platformdan Kartal'a büyük ayıp
Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

Sahibini tanımayan yok, fiyatı servet değerinde
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı

Üniversite hastanesinde skandal: Görenler neye uğradığını şaşırdı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk'ten kardeşine olay sözler

Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk'ten kardeşine olay sözler
Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı

Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Şırınga yapıldı
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

Öcalan için yapılan villada yok yok