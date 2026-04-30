Evinde bonzai ele geçirilen şahıs tutuklandı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde B.B. (51) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 165,45 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN