Eve Gizli Zula Yaptı, Kalaşnikof ve Tüfekler Ele Geçirildi

Eve Gizli Zula Yaptı, Kalaşnikof ve Tüfekler Ele Geçirildi
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde yapılan bir operasyonda, evin zeminine gizlenmiş Kalaşnikof ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi. Şüpheli M.İ. tutuklandı.

Eve özel zula yaptırıp kalaşnikof saklamış: Şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir şahsın evine yapılan operasyonda, zemine yapılan zulaya gizlenmiş Kalaşnikof (AK-47 otomatik tüfek) ve ruhsatsız pompalı tüfekler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir adreste ruhsatsız silahlar bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli M.İ.'yi belirleyen polis adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli M.İ.gözaltına alındı, evinde yapılan aramalarda tahtalarla yükseltilmiş zemin altındaki zuladan silahlar çıktı. Özel bölmede çıkanların 1 adet AK-47 otomatik tüfek, 1 adet şarjör, 17 adet 7.62 mm fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 22 adet tüfek fişeği olduğu öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan M.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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