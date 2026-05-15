Sakarya'da iki evden hırsızlık yapan kadınlardan biri tutuklandı

SAKARYA'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde 2 evden döviz ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 2 kadından 1'i tutuklanırken, diğeri ev hapsi aldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 29 Nisan'da Adapazarı ilçesinden, bir gün sonra da Serdivan ilçesindeki evden döviz ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki adresten de hırsızlık gerçekleştiren şüphelilerin S.Ç. (33) ve E.İ. (25) isimli kadınlar olduğunu tespit etti. Eskişehir'de ikamet ettikleri belirlenen kadınlar, yine Pamukova ilçesine hırsızlık amacıyla geldiği sırada yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç.'ye ev hapsi cezası verilirken, E.İ. tutuklandı.

