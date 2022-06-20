Ağabeyinin cesediyle 3 gün yaşayan engelli kadının durumunu komşular fark etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağabeyinin cesediyle 3 gün yaşayan engelli kadının durumunu komşular fark etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Ağabeyinin cesediyle 3 gün yaşayan engelli kadının durumunu komşular fark ettiBATMAN Batman'ın Gercüş ilçesinde engelli kız kardeşiyle yaşayan Şehmus Önel, evinde ölü bulundu.

Ağabeyinin cesediyle 3 gün yaşayan engelli kadının durumunu komşular fark etti

BATMAN Batman'ın Gercüş ilçesinde engelli kız kardeşiyle yaşayan Şehmus Önel, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar Beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Şehmus Önel, tek katlı evde yatalak hasta olan kız kardeşi Selime Daş ile yalnız yaşıyordu. Kız kardeşini yatağına götüren Şehmus Önel, daha sonra odasına çekildiği öğrenildi. Önel, odasına çekildikten sonra kimse haber alamadı. Kötü kokuların evden geldiğini fark eden komşular, durumu Önel'in bildirdi. Eve giren akrabalar ve vatandaşlar, Önel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaptıkları incelemelerde Önel'in yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Şehmus Önel'in cansız bedeni Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra Önel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Bölümüne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, ağabeyinin cesediyle evde yaklaşık 3 gün boyunca kalan engelli Selime Daş'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title