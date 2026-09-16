Haberler

Evde düşen yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Evde düşen yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük’te evinde dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mahsur kaldığı evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te evinde dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mahsur kaldığı evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 56. No'lu Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Zeynep Sönmez (90), evinde dengesini kaybederek düştü. Düşmesiyle evde mahsur kalan Sönmez'in çığlıklarına duyan komşuları 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapının kapalı olması nedeniyle eve camdan girerek, kapıyı açtı. Eve giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın, ekiplerin yardımıyla binadan çıkarıldı.

Yaşlı kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

Cenazede imamı kızdıran olay! Namazı kıldırmak istemedi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme! Azmettirenler de hesap verecek

Eski başkanın öldürülmesi davasında çarpıcı gelişme
Mauro Icardi'ye şok üzerine şok! Futbolculuk kariyeri tehlikede

Icardi'ye vuran vurana! Futbolculuk kariyeri tehlikede
Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail bir komutanı öldürdü! Kassam Tugayları böyle duyurdu
Marsilya maçı öncesi Trossard'dan Beşiktaş'a kötü haber

Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'ta deprem
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi

Dünyaya nefes aldıracak gelişme! Cumhuriyetçiler bile saf değiştirdi
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha
HSK'dan hakim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı sistemi başlıyor

HSK'dan hakim ve savcı atamalarında yeni dönem