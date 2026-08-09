Hatay'da silah operasyonu: 7 tutuklama

Hatay'da polis ekipleri tarafından ev ve araç kurşunlayan şahısların evinde yapılan aramada yatakların arasında 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 6 adet fişek, 1 adet tüfek kartuşu ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta Buluttepe ve Cebike mahallelerinde meydana gelen oto ve ikamet kurşunlama, görevi yaptırmamak için direnme olaylarına karışan şüphelilere yönelik bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 6 adet fişek, 1 adet tüfek kartuşu ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Olayın şüphelileri B.Y.A., A.Ş., Ş.A.G., B.Ö., Y.Ö., Y.Ö. ve S.Ç. gözaltına alındı. 7 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı