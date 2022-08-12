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Ev sahibinin oğlu kız kaçırınca 3 çocukla sokakta kaldılar

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Ev sahibinin oğlu kız kaçırınca 3 çocukla sokakta kaldılar Bursa'da ev sahibinin oğlu kız kaçırınca evden çıkmasını istediği bir aile; yeni bir ev bulamayınca 3 çocuğuyla sokakta kaldı.

Ev sahibinin oğlu kız kaçırınca 3 çocukla sokakta kaldılar

BURSA - Bursa'da ev sahibinin oğlu kız kaçırınca evden çıkmasını istediği bir aile; yeni bir ev bulamayınca 3 çocuğuyla sokakta kaldı. Eşyalarını kamyonete yükleyen aile bir otoparka sığındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Beşyol mahallesinde kirada yaşadığı evin sahibinin oğlu kız kaçırıp evlenince, evinin boşaltılmasını istediği 3 çocuk babası kiracı Zafer Demirci, yeni bir ev bulamayınca eşi ve çocuklarıyla 2 gündür parkta yaşıyor.

Yeni bir ev kiralamak için bir ev sahibiyle anlaştığını ve işsiz olduğu için ev sahibinin evi kiralamaktan vazgeçtiğini söyleyen Demirci, "Maalesef iki gündür çoluk çocuk dışarıda kalıyoruz. Ev bulamıyoruz, çalışamıyoruz. İşsizim ve belirli giderlerimiz var. Şuan evsiziz ve devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Ev sahibinin oğlu kız kaçırmış. İstenilmedik ve bundan dolayı evden çıkmak zorunda kaldık. Nakliyeci bile bizimle mahvoldu. Çoluk çocuk dışarıda kaldık. Bir ev sahibiyle anlaşmıştık. Sonra kararından vazgeçti. Köyden oğlu gelip tadilat yapacakmış bahanesiyle istenilmedik. Biz Bursa'da yaşıyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Eşyalarımızla dışarıda kaldık. Durumumuz kötü" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Osmangazi kiracı Bursa 3. Sayfa Haberler

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