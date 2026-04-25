Isparta'da Sosyal Medyadan 1 Milyon TL Dolandıran 2 Şüpheli Altın Aldıkları Parayla Yakalandı

Isparta'da bir vatandaş, sosyal medyada gördüğü satılık ev ilanı üzerinden 1 milyon TL dolandırıldı. Polis, paranın Mersin'de bir kuyumcu hesabına aktarılarak 140 gram altın alındığını tespit etti. Operasyonla yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da sosyal medya üzerinden 1 milyon TL dolandırdıkları vatandaşın parasıyla altın alan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre sosyal medyada gördüğü satılık ev ilanı için ilan sahibiyle iletişime geçen müşteki, şüpheli şahsın yönlendirmesiyle il merkezindeki bir mahallede evi inceledikten sonra verilen hesaba 1 milyon TL gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden vatandaşın başvurusu üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın hesabına gelen 996 bin 800 TL'nin Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu hesabına aktarıldığı ve bu para ile 140 gram 24 ayar altın alındığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması ve suçtan elde edilen altınlara ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda şahıs Mersin'de tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanırken, olayla bağlantılı ikinci bir şüpheli de belirlenerek gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı kararı daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltı kararları
Arakçi, Pakistan'da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir

Tarihi zirvede ilk o konu ele alınacak! Piyasalar merakla bekliyor
Aksaray'da ailesine intihar mesajı atan adam dağda ölü bulundu

Ailesine mesaj attı, sonra cansız bedeni dağda bulundu
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Aksaray'da ailesine intihar mesajı atan adam dağda ölü bulundu

Ailesine mesaj attı, sonra cansız bedeni dağda bulundu
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler