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Ev göstermeye giden emlakçı, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı

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Sultanbeyli'de bir emlak firması yetkilileri, ev gösterimi sırasında pencereye sıkışmış bir çocuk buldu. Firma sahibi, olayın ardından yaptığı açıklamada "Her şey para demek değildir bazen hayat kurtarmaktır" ifadesini kullandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir emlak firması çalışanları, müşteriye ev gösterdikleri sırada küçük bir çocuğun pencereye sıkışmış halde olduğunu fark etti.

"HER ŞEY PARA DEMEK DEĞİLDİR"

Uzun uğraşlarına rağmen çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayan ve itfaiyeyi arayan firma sahibi, yaptığı açıklamada "Her şey para demek değildir, bazen hayat kurtarmaktır" ifadelerini kullandı.

Ev göstermeye giden emlakçı, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHALİS ER:

araya da reklamı yapıştırdın laaaaa pusula yapı

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Haber Yorumları7kpphhxxhs:

olm pusula yapı diyip durmasaydın iyimiş

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

İyi Pusula yapı pusulayı şaşırmamış

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