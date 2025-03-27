Ev göstermeye giden emlakçı, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir emlak firması çalışanları, müşteriye ev gösterdikleri sırada küçük bir çocuğun pencereye sıkışmış halde olduğunu fark etti.

"HER ŞEY PARA DEMEK DEĞİLDİR"

Uzun uğraşlarına rağmen çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayan ve itfaiyeyi arayan firma sahibi, yaptığı açıklamada "Her şey para demek değildir, bazen hayat kurtarmaktır" ifadelerini kullandı.