Ev göstermeye giden emlakçı, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı
Sultanbeyli'de bir emlak firması yetkilileri, ev gösterimi sırasında pencereye sıkışmış bir çocuk buldu. Firma sahibi, olayın ardından yaptığı açıklamada "Her şey para demek değildir bazen hayat kurtarmaktır" ifadesini kullandı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir emlak firması çalışanları, müşteriye ev gösterdikleri sırada küçük bir çocuğun pencereye sıkışmış halde olduğunu fark etti.
"HER ŞEY PARA DEMEK DEĞİLDİR"
Uzun uğraşlarına rağmen çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayan ve itfaiyeyi arayan firma sahibi, yaptığı açıklamada "Her şey para demek değildir, bazen hayat kurtarmaktır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa