Genç adam, tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü - Haberler

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Genç adam, tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 26 yaşındaki Cesim İşgör, tartıştığı ev arkadaşı Gürol Uslu'yu başına çekiçle vurarak öldürdü. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendini ihbar eden İşgör, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

Fethiye'nin Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'ndeki bir evde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Cesim İşgör ile ev arkadaşı Gürol Uslu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından İşgör, ev arkadaşı Uslu'nun başına çekiçle vurdu. Uslu aldığı darbe ile yere yığılırken olayın ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden İşgör, ev arkadaşının başına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uslu'nun cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşgör'ün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Genç adam, tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü

Genç adam, tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü

Genç adam, tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - 3. Sayfa

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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