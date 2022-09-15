Etrafa saldıran alkollü şahıs orantılı güç kullanılarak gözaltına alındı

Erzincan'da harabe bir alanda alkol aldıktan sonra yoldan gelip geçenler ile esnafa saldıran bir kişi polis tarafından orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Erzincan'da harabe bir alanda alkol aldıktan sonra yoldan gelip geçenler ile esnafa saldıran bir kişi polis tarafından orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Olay, Erzincan merkez Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alkol aldıktan sonra taşkınlık çıkaran, etrafa saldıran bir kişi vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın gözaltına alınmamak için direnmesi üzerine orantılı güç kullanarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli hastanedeki sağlık kontrolünden sonra adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - ERZİNCAN