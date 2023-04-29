Etrafa rastgele kurşun yağdıran bekçi dehşet saçtı: 1 ağır yaralı

Ankara'da bir bekçi, husumetli olduğu komşusu ile arkadaşlarına rastgele ateş etti. Saldırgan bekçi polis ekiplerince yakalanırken, kaburgasına isabet eden kurşun sonucu ağır yaralanan Murat Türkmen'in yaşam mücadelesi devam ediyor.

Olay, Altındağ ilçesinin Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, karşı komşuları Elmas K.'nin sürekli iftiralarına ve kendilerine saldırmalarına maruz kalan Hasan Günaydın ile Kadriye Günaydın çifti, bu durumdan kurtulmak için evlerini taşıma kararı aldı. Komşularının psikolojik sorunlarının olduğunu, sürekli evlerine zarar verdiklerini ve polise şiddet gördüğüne dair asılsız ihbarlarda bulunduğunu öne süren Günaydın çifti, eşyalarını taşımak için Murat Türkmen (44) ile oğlu İsa Mert Türkmen'den yardım istedi. Eşyaları taşımak için işe koyulan Hasan Günaydın ve yardım çağırdığı kişiler ile Elmas K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşen olaya Elmas K.'nin eşi Sefa K. de dahil oldu.

Bekçi olduğu öğrenilen Sefa K., Günaydın ve diğer kişilere biber gazı sıktı. Bununla da yetinmeyen Sefa K., dışarıya kaçan komşusu ile eşyaları taşımaya gelen arkadaşlarına tabancasıyla rastgele ateş etmeye başladı. Dehşet saçan bekçinin yağdırdığı kurşunlardan birisi Murat Türkmen'in kaburgasına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden Türkmen, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan bekçi ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kurşunları biten kocasına yedek şarjör götürmüş

Öfkeden gözü dönen ve ruh sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen Elmas K.'nin eşi Sefa K.'yi komşularına saldırması için sürekli tahrik ettiği ileri sürüldü. Eşyaları taşıyan Hasan Günaydın, Selim Günaydın, İsa Mert Türkmen ve Murat Türkmen'e kurşunlar yağdıran Sefa K.'nin iki şarjör mermi sıktığı, yedek şarjörünü ise eşi Elmas K.'nin getirdiği öğrenildi. Öte yandan iki grubun yakınları arasında da kavga çıktı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

"Bize ateş etmeye başladı"

Olayın mağdurlarından İsa Mert Türkmen, babasını bu hale getirenlerin en ağır şekilde yargılanmasını beklediğini söyleyerek, "Selim ağabey babamın arkadaşıydı. Eşyalarını taşıtmak için babamı çağırdı. Ben de babamla birlikte yardım etmeye gittim. Eşyaları taşıdığımız sırada bir kadın bize bağırmaya başladı. Selim ağabeyle tartıştılar. Sonrasında kadının eşi bina içerisinde bize biber gazı sıktı. Biz de kendimizi dışarıya attık. Aynı kişi bu kez de balkondan bize ateş etmeye başladı. Babam da kendisini korumak için balkonun altına saklanmıştı. Bize ateş eden adamın mermisi bittiğinde babama, 'Çık' diye bağırdım. Adam, eşinin getirdiği şarjörü silahına takıp ateş etmeye devam etti. O sırada babam vuruldu, önüme düştü. Babamı vuran kişi bekçiymiş. Biz bunu bilmiyorduk. Tek isteğimiz adalet. Cezasını alsın saldırgan. Yanında ki eşi yüzünden oldu her şey. Babamın da başını yaktı, kocasının da başını yaktı. Babam göğsünden vuruldu. Durumu ağır. Sorumluların cezasız kalmasını istemiyoruz" dedi.

"Böylelerinin bekçi olmasını istemiyoruz"

Komşusunun sürekli saldırılarına maruz kaldığını ifade eden Hasan Günaydın ise, "Bekçilik yapan kişiyle karşılıklı komşuyuz. Benim eşimle onun eşi arasında küçük tartışmalar oldu daha önce. Ben komşumla defalarca eşini uyarması için konuştum. Kadının psikolojik sorunları olduğu için evde kimse olmadığı zamanlarda camları kırdı, eve zarar verdi. Kendisine de zarar verdikten sonra karakola gidip, 'Beni dövdüler' diye şikayette bulunuyordu. Ben de artık bu durumdan bıktığım için taşınmaya karar verdim. Oğluma söyledim. O da evi taşımak için arkadaşını ve arkadaşının oğlunu çağırdı. Eşyaları taşırken kadın bize bağırmaya, hakaret etmeye başladı. Biz içeri girince de bu kez eşine, 'Sen nasıl erkeksin' diye bağırarak tahrik etmeye başladı. Kadının kocası bize biber gazı sıktı. Biz de dışarıya kaçtık. Kadının kocası bu kez de silahla bize ateş etmeye başladı. O sırada da arkadaşım Murat balkonun altına sığındı. Murat oradan çıktığı anda vuruldu. Polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduk. Murat'ı hastaneye getirdik. Biz adalet istiyoruz. Bekçi adaleti temsil eden kişidir. Sen maganda mısın, nasıl rastgele ateş edebilirsin? Mağduruz. Adalet istiyoruz. Böylelerinin de bekçi olmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA