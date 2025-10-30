Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan isim yeniden tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 23 Mart'ta tutuklanan ASOY İnşaat sahibi Adem Soytekin "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmış, verdiği ifade yeterli bulunmuş ve 10 Temmuz'da tahliyesine karar verilmişti.

YENİDEN TUTUKLANDI

Dosyayı inceleyen savcılık Adem Soytekin'in verdiği beyanların "tutarsız" olduğunu gerekçe göstererek 21 Ekim'de yeniden tutuklanmasını talep etti.

Talebin ardından "suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet almak" suçlamasıyla Adem Soytekin bir kez daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Pehlivan, Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki savunmasının ardından 19 Haziran'da tutuklanmıştı

Pehlivan ifadesinde, Soytekin'in "avukatlarla toplantılar yapıldığı" iddiasına yönelik ''Soytekin'in toplantı yapıldığını iddia ettiği YTT Hukuk Bürosu 10 yılı aşkın süredir zaten adı geçen Adem Soytekin'in avukatlığını yapmaktadır'' demişti.

Pehlivan, Soytekin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı ve ceza hukukçusu Türk Ceza Kanunu'nun mimarı olan Prof. Dr. İzzet Özgenç'in de 'toplantılara davet edildiği' iddiasına yönelik de''Hayatım boyunca İzzet Özgenç ile aynı ortamda bulunmadım. Hatta aynı şehirde bulunduğumu dahi hatırlamıyorum. Kaldı ki Sayın Özgenç'in bu dosyayla ilgili olarak sosyal medyadan hukuki yorumlar yapmasının ardından isminin bu ifadeye son dakika eklenmiş olacağını düşünüyorum'' demişti.