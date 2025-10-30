Haberler

Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan isim yeniden tutuklandı

Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan isim yeniden tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklanan ve 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade verdikten sonra tahliye edilen ASOY İnşaat sahibi Adem Soytekin yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Adem Soytekin, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 23 Mart'ta tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 10 Temmuz'da tahliye edildi.
  • Savcılık, Adem Soytekin'in verdiği beyanların tutarsız olduğunu belirterek 21 Ekim'de yeniden tutuklanmasını talep etti.
  • Adem Soytekin, suç örgütüne üye olma ve rüşvet almak suçlamalarıyla yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 23 Mart'ta tutuklanan ASOY İnşaat sahibi Adem Soytekin "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmış, verdiği ifade yeterli bulunmuş ve 10 Temmuz'da tahliyesine karar verilmişti.

YENİDEN TUTUKLANDI

Dosyayı inceleyen savcılık Adem Soytekin'in verdiği beyanların "tutarsız" olduğunu gerekçe göstererek 21 Ekim'de yeniden tutuklanmasını talep etti.

Talebin ardından "suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet almak" suçlamasıyla Adem Soytekin bir kez daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Pehlivan, Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki savunmasının ardından 19 Haziran'da tutuklanmıştı

Pehlivan ifadesinde, Soytekin'in "avukatlarla toplantılar yapıldığı" iddiasına yönelik ''Soytekin'in toplantı yapıldığını iddia ettiği YTT Hukuk Bürosu 10 yılı aşkın süredir zaten adı geçen Adem Soytekin'in avukatlığını yapmaktadır'' demişti.

Pehlivan, Soytekin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı ve ceza hukukçusu Türk Ceza Kanunu'nun mimarı olan Prof. Dr. İzzet Özgenç'in de 'toplantılara davet edildiği' iddiasına yönelik de''Hayatım boyunca İzzet Özgenç ile aynı ortamda bulunmadım. Hatta aynı şehirde bulunduğumu dahi hatırlamıyorum. Kaldı ki Sayın Özgenç'in bu dosyayla ilgili olarak sosyal medyadan hukuki yorumlar yapmasının ardından isminin bu ifadeye son dakika eklenmiş olacağını düşünüyorum'' demişti.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Gebze'den güzel haber hala gelmedi! "Bilir" çifti için zamanla yarış
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Bahçeli Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi

Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı

BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Alkollü sürücü, polis müdürüne tekme attı
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.