Etimesgut'taki Manifest Konserinde Kavga

Güncelleme:
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen Manifest konserinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda bir kişi diğerine tokat attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen Manifest konserinde kavga çıktı. Bir şahsın kavga ettiği kişiye tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

İddialara göre, Etimesgut'ta dün düzenlenen Manifest konserinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından şahıslardan birisi diğer şahsa tokat attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
