Ankara'da merdiven altı lens solüsyonu operasyonu: 1 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğünce merdiven altı üretime karşı yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 700 kilogram toz halinde ham madde, 9 bin 500 adet lens solüsyonu, bin 800 kilogram kapasiteli üretim tankı, üretim bandı, 43 bin adet boş ambalaj kutusu ve etiket ele geçirildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, insan sağlığını tehlikeye atan ürünlerin merdiven altı üretimine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 700 kilogram toz halinde ham madde, 9 bin 500 adet lens solüsyonu, bin 800 kilogram kapasiteli üretim tankı, üretim bandı, 43 bin adet boş ambalaj kutusu ve etiket ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 187'nci maddesi uyarınca işlem başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı