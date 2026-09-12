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Etimesgut’ta 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde biri motosiklet toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde biri motosiklet toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralananlar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehit Yüzbaşı Murat Üçöz Alt Geçidi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı biri motosiklet 4'ü otomobil karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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