Eti Bakır İSG çalışanı lojmanda ölü bulundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Cengiz Holding yönetiminde faaliyet gösteren Eti Bakır'ın işçilerin kaldığı Eti Bakır sosyal tesislerinde iş sağlık güvenliği (İSG) çalışanı, kaldığı lojmanda yatağında ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Mazıdağı Eti Bakır sosyal tesislerinde kalan iş sağlık güvenliği çalışanı Bilal Delebe, dün sabah saatlerinde işe gitmemesi üzerine arkadaşları tarafından telefonla arandı. Bir süre telefonlara cevap vermeyen Delebe'nin evini kontrol eden iş arkadaşları, yatağında ölü olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Delebe'nin cenazesi otopsi için Mardin Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN