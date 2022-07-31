Eşya yüklü kamyonetin kasasındaki yatakta tehlikeli yolculuk - Haberler

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Eşya yüklü kamyonetin kasasındaki yatakta tehlikeli yolculuk

Eşya yüklü kamyonetin kasasındaki yatakta tehlikeli yolculuk

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3 kişi, eşya taşınan kamyonetin kasasındaki yatağın üzerinde yolculuk yaptı.

 - Güncelleme:

Seydikemer-Antalya kara yolunda ev eşyası taşıyan bir kamyonet yolda seyahat eden diğer sürücülerin dikkatini çekti.

UYARILARI DİKKATE ALMADILAR

Yükün üzerindeki yatağa uzanıp, yolculuk yapan 3 kişi, endişe yarattı. Kamyonetin kasasındaki yatağa uzanan kişiler diğer sürücülerin uyarılarını dikkate almadan yolculuklarını sürdürdü.

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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