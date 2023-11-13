Şanlıurfa'da bir kişi, seyir halindeki eşya yüklü kamyonetin arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Olay, trafik akışının en yoğun olduğu Şanlıurfa-Mardin karayolu İpekyol mevkiinde meydana geldi.

- Eşya yüklü kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk

Şanlıurfa'da tehlikeli yolculuk 'pes' dedirtti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir kişi, seyir halindeki eşya yüklü kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk seyir halindeki başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, trafik akışının en yoğun olduğu Şanlıurfa- Mardin karayolu İpekyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, eşya yüklü bir kamyonetin kasasına tutunan bir kişi, tehlikeye rağmen kilometrelerce yolculuk etti. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk dakikalarca sürdü. Hem kendisinin hem de trafiktekilerin canını tehlikeye atan şahıs, seyir halindeki başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Seyir halindeki kamyonet, bir süre sonra gözden kayboldu.