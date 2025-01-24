Esra Erol'un programında şok anlar! Kendini kefenleyip ölü taklidi yaptı

"Esra Erol'da" isimli programda işlenen bir konu izleyenleri şoke etti. Nilüfer Hanım, 2 yıl ilişki yaşadığı, şu an ayrılmak istediği eski sevgilisi Ahmet Aytaç Avcu tarafından takip edildiğini, ailesini ve yakınlarını rahatsız ettiğini ve uzaklaştırma kararına rağmen tehditlerinin bitmediğini söyleyerek programa çıktı.

"ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUM" DİYEREK YARDIM İSTEDİ

"Öldürülmek istemiyorum. Elektronik kelepçe ile geziyorum" diyen Nilüfer Hanım takıntılı eski sevgilisinden kurtulmak için yardım istedi. Nilüfer Hanım, eski erkek arkadaşı Avcu hakkında, "Beni öldürmekle tehdit ediyor. Çocuklarıma özel görüntülerimi gönderiyor." iddialarında da bulundu.

KENDİNİ KEFENLEYİP FOTOĞRAFINI ESKİ SEVGİLİSİNE GÖNDERDİ

Yayına bağlanan Ahmet Aytaç Avcu, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Daha sonra Nilüfer Hanım'ın kendini kefenlediği görüntüler ortaya çıktı. Görüntü karşısında şaşkına dönen sunucu Esra Erol, "Neden böyle bir şey yaptın?" diye sordu. Nilüfer Hanım ise, "Ölürsem benden vazgeçer diye. Ondan kurtulmak için yaptım yaptım" şeklinde yanıt verdi.

"DAHA NELER GÖRECEĞİZ"

Kefen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, "Neler izletiyorsunuz insanlara", "Daha neler göreceğiz acaba" gibi yorumlar yaptı.