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Esma Esad'ın Lösemi Mücadelesi: Hayatta Kalma İhtimali Yüzde 50

Esma Esad'ın Lösemi Mücadelesi: Hayatta Kalma İhtimali Yüzde 50
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Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın lösemiyle mücadelesinin hayatta kalma ihtimali yüzde 50 olarak açıklandı. Sağlık durumu hakkında endişe verici yorumlar yapılırken, boşanma isteği ile de gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan bir haberde, Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın lösemiyle mücadele ettiği hayatta kalma ihtimalinin yüzde 50 oranında olduğu belirtildi.

Suriye'nin devrik rejim lideri sürgündeki Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, boşanmak istediği iddialarının ardından sağlık durumuyla gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan bir haberde, Mayıs ayında teşhis konulan ve tedavi gören Esad'ın yeniden lösemiye yakalandığı belirtildi. Habere göre doktorlar, hastalığı ağır geçiren Esad'ın yaşama şansının yüzde 50 olduğunu açıkladı. Basına konuşan başka bir kaynak ise Esad'ın eşinin ölmek üzere olduğunu ifade etti.

Haberde, Esma Esad'ın rejimin devrilmesinin ardından sığındıkları Rusya'nın başkenti Moskova'da tecrit altında tutulduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Esad'ın tedavi görmek için devrimden daha önce Rusya'ya gittiği öne sürüldü.

Esma Esad'a 2018'de ise meme kanseri teşhisi konulmuş, Esad'ın kanseri Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı.

Boşanmak istediği iddiası

Esma Esad'ın Moskova'daki yaşantısından memnun olmadığı ve boşanma davası açarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınma kararı aldığı iddia edilmişti. Esma Esad'ın Rusya'da bir mahkemeye başvurduğu ve Moskova'dan ayrılmak için özel izin talep ettiği öne sürülmüştü. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Esma Esad'ın boşanmak istediğine ilişkin haberlerin "gerçeklerle örtüşmediğini" ifade etmişti.

Londra doğumlu İngiltere- Suriye çifte vatandaşı Esma Esad, 2000'de 25 yaşındayken Suriye'ye taşınmış ve Beşar Esad ile evlenmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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