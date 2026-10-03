Eskişehir Tepebaşı'nda otomobil yangında hasar gördü, kundaklama iddiası inceleniyor

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Eskişehir'de kundaklandığı iddia edilen otomobil küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bazı çevre sakinleri, otomobilin bilerek ateşe verildiğini öne sürdü. Ancak söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir tespit yapılmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı