Eskişehir Tepebaşı'nda orman yangını kontrol altına alındı, soğutma yapıldı

Eskişehir Tepebaşı'nda orman yangını kontrol altına alındı, soğutma yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Bektaşpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapılırken yangın havadan helikopterle izlendi, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Tepebaşı ilçesine bağlı Bektaşpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında yangın alanı havadan helikopterle de izlendi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.