Haberler

Eskişehir Tepebaşı'nda motosiklet sürücüsü otomobille çarpışıp yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'nda motosiklet sürücüsü otomobille çarpışıp yaralandı
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken otomobilde maddi hasar oluştu, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken, otomobilde ise maddi hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor

Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defineciler evin içinde 25 metrelik kuyu kazdı

Eve giren jandarma gözlerine inanamadı
Evin önünde gördüğü halıyı böyle çaldı

Kimse görmüyor sandı ama kamera her şeyi kaydetti
Tahıl için bozkırı sürdüler! 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo inanılmaz

Tahıl için bozkırı sürdüler! 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo inanılmaz
Boş salon ayarlarını bozdu! Netanyahu dünyayı elindeki cihazla tehdit etti

Dünyayı bu cihazla tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru

Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı

BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
Bilecik Bozüyük'te kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil kamyona arkadan çarptı! Ön koltuktaki yolcu kurtarılamadı