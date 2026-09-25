Eskişehir Tepebaşı'nda motosiklet sürücüsü otomobille çarpışıp yaralandı

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Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken, otomobilde ise maddi hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı