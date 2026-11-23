Eskişehir Sivrihisar'da mısır yüklü tırın çekici kısmı şarampole düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir-Ankara karayolunun Sivrihisar ilçesi mevkiinde mısır yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Tırın çekici kısmı şarampole düşerken sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kontrolden çıkan tırın kupası şarampole düştü.
Eskişehir-Ankara karayolu Eskişehir istikametinde Sivrihisar ilçesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan mısır yüklü bir tır yoldan çıktı. Tırın çekici kısmı şarampole düşerken sürücü kazayı yara alamadan atlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı