Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kontrolden çıkan tırın kupası şarampole düştü.

Eskişehir-Ankara karayolu Eskişehir istikametinde Sivrihisar ilçesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan mısır yüklü bir tır yoldan çıktı. Tırın çekici kısmı şarampole düşerken sürücü kazayı yara alamadan atlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı