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Eskişehir Sivrihisar'da çarpışan 2 araçtan biri takla attı, kimse yaralanmadı

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Eskişehir Sivrihisar'da çarpışan 2 araçtan biri takla attı, kimse yaralanmadı
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Eskişehir-Ankara yolu Sivrihisar ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada, 34 GRS 104 plakalı otomobil takla attı. Araçlarda maddi hasar oluşurken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada bir otomobil takla atarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Eskişehir- Ankara yolu Eskişehir ilçesi Sivrihisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 10 AVJ 352 plakalı araç ile 34 GRS 104 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 GRS 104 plakalı araç takla attı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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