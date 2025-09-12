Eskişehir Şehir Hastanesi'nden 2 Hükümlü Firar Etti

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden 2 hükümlümün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan V.N. (35) ve N.O. (42) isimli 2 hükümlü, sağlık kontrolü için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hükümlüler, bugün saat 12.00 sıralarında hastaneden firar etti. Kaçan şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR