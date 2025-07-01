Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Yanlış Alarm Paniğe Neden Oldu

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Yanlış Alarm Paniğe Neden Oldu
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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde çalan yanlış yangın alarmı ve yapılan anonslar, hastaneyi paniğe sürükledi. Vatandaşların hastaneyi boşalttığı anlar kameraya yansıdı. Alarmın yanlış olduğu öğrenildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde çalan yanlış siren ve yapılan anonslar paniğe neden olurken, vatandaşların hastaneyi boşalttığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin ana giriş bölümü B Blok'ta bir anda yangın alarmı çalmaya başlarken, yapılan anonslarda binanın boşaltılması gerektiği bildirildi. Anonslarda ayrıca asansörlerin kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Anonsların ardından, hastanede bulunan ve panik yaşayan vatandaşların kaçış anları amatör kamera tarafından kaydedildi.

Öte yandan, anonsun yanlış olduğu, herhangi bir yangın olayının olmadığı öğrenildi. Alarmın neden ve niçin devreye girdiği ise henüz bilinmiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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