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Eskişehir Odunpazarı'nda silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 şüpheli gözaltına alındı

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Eskişehir Odunpazarı'nda silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 şüpheli gözaltına alındı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Odunpazarı ilçesi Üçtop Sokak ile Yunus Emre Caddesi kesişiminde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muratcan A., pompalı tüfekle göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis ekiplerince bölgede başlatılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi A.Ç. saklandığı ikamette yakalanmıştı. Olayla ilgili devam eden incelemeler ve çalışmalar kapsamında gözaltı sayısı arttı. Cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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