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Eskişehir Odunpazarı'nda kazada sürücü 0.89 promil alkollü çıktı, 1 kişi yaralandı

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Eskişehir Odunpazarı'nda kazada sürücü 0.89 promil alkollü çıktı, 1 kişi yaralandı
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Eskişehir Odunpazarı'nda iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı; savrulan SUV refüjü aşarak karşı şeride geçti ve hurdaya döndü. Kazaya karışan sürücülerden birinin 0.89 promil alkollü olduğu belirlendi; sürücüye 25.000 TL ceza verildi, ehliyeti 6 ay alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi ile Koza Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 ED 680 plakalı otomobil ile 26 B 7255 plakalı SUV araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan SUV araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kaldırımdaki yangın musluğunu kıran ve ardından bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabilen araç adeta hurda yığınına döndü.

Sürücü 0.89 Promil Alkollü Çıktı

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kazaya karışan sürücülerden E.Y.'nin 0.89 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye 25.000 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Kazanın ardından sürücünün site bahçesinin kenarına çökerek üzgün bir şekilde beklediği görüldü.

Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

böyle komik para cezası ile mi alkollü araç kullanmanın önüne geçilecek.!?

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