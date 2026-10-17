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Eskişehir narkotik ekipleri 2 kilogram metamfetaminle 1 şüpheliyi gözaltına aldı

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Eskişehir narkotik ekipleri 2 kilogram metamfetaminle 1 şüpheliyi gözaltına aldı
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Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 17 Ekim 2026'daki operasyonunda 2 parça halinde toplam 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 parça halinde toplam 2 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 17 Ekim 2026 tarihinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyet yetkilileri, Eskişehir'in huzur ve güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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