Haberler

Eskişehir Mihalıççık'ta vagona çıkan çocuk ve babası akıma kapılarak yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Mihalıççık'ta vagona çıkan çocuk ve babası akıma kapılarak yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Mihalıççık'taki Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan tren istasyonunda, duran vagona çıkan çocuk yüksek gerilim hattına kapılarak yaralandı. Oğlunu kurtarmaya çalışan baba da akıma kapıldı, yaralanan baba ve oğul hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Yunus Emre Mahallesi'nde yer alan tren istasyonunda, duran vagona çıkan küçük bir çocuk yüksek gerilim hattına kapılarak yaralandı. Olayı görerek oğlunu kurtarmak için vagona tırmanan baba da elektrik akımına kapıldı.

Olay, Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan tren istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izin günlerinde köye gelen ailenin çocuğu, hat üzerinde duran vagona incelemek amacıyla tırmandı. Vagonun üzerindeyken yüksek gerilim hattına temas eden çocuk elektrik akımına kapıldı.

Oğlunun akıma kapıldığını gören baba, çocuğunu aşağı indirmek amacıyla hızla vagonun üzerine çıktı. Bu sırada çocuk ikinci kez, müdahale etmeye çalışan baba ise ilk kez yüksek gerilim akımına kapılarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Bakanlık harekete geçti
İstanbul'da eşinin boğazına bıçak dayadığı öne sürülen kocaya 11 yıl 6 ay hapis istemi! İddianamede o sözler yer aldı

Eşinin boğazına bıçak dayadı iddiası! O sözler dosyaya girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? 'İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz'

Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a "askeri destek" sinyali mi?
Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var

Başkenti yüzlerce İHA ile vurdular! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu

Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu
Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak

10 kişiye mezar olan okul için karar verildi
Kamyonetin kapısı açıldı, bir anda kendini yolda buldu

Kamyonetin kapısı açılınca kendini yolda buldu
JPO'nun hassas burnu zehir tacirlerini ele verdi! Koyun yünü de işe yaramadı

Koyun yünüyle gizlediler ama hesaba katmadıkları biri vardı