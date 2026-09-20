Eskişehir Mihalıççık'ta vagona çıkan çocuk ve babası akıma kapılarak yaralandı

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Eskişehir'in Yunus Emre Mahallesi'nde yer alan tren istasyonunda, duran vagona çıkan küçük bir çocuk yüksek gerilim hattına kapılarak yaralandı. Olayı görerek oğlunu kurtarmak için vagona tırmanan baba da elektrik akımına kapıldı.

Olay, Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan tren istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izin günlerinde köye gelen ailenin çocuğu, hat üzerinde duran vagona incelemek amacıyla tırmandı. Vagonun üzerindeyken yüksek gerilim hattına temas eden çocuk elektrik akımına kapıldı.

Oğlunun akıma kapıldığını gören baba, çocuğunu aşağı indirmek amacıyla hızla vagonun üzerine çıktı. Bu sırada çocuk ikinci kez, müdahale etmeye çalışan baba ise ilk kez yüksek gerilim akımına kapılarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı