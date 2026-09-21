Haberler

Eskişehir Mihalıççık'ta akıma kapılan 12 yaşındaki çocukta yüzde 70 yanık oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Mihalıççık'ta akıma kapılan 12 yaşındaki çocukta yüzde 70 yanık oluştu
Güncelleme:
+133 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Mihalıççık'ta tren vagonuna çıkan 12 yaşındaki çocuk yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapıldı; onu kurtarmaya çalışan baba da akıma kapıldı. Vücudunda yüzde 70 yanık oluşan çocuk yarın ameliyata alınacak, babanın durumu ise oğluna göre kısmen daha iyi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde tren vagonunun üzerine çıkarak yüksek gerilim hattına temas eden 12 yaşındaki çocuk ile onu kurtarmak isterken akıma kapılan babasının hastanedeki tedavileri sürüyor. Vücudunda yüzde 70 oranında yanık oluşan küçük çocuğun yarın ameliyata alınacağı öğrenildi.

Olay, Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yer alan tren istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izin günlerinde köye gelen ailenin 12 yaşındaki çocuğu Arda V., istasyon hattı üzerinde duran vagona incelemek amacıyla tırmandı. Vagonun üzerindeyken yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz çocuk elektrik akımına kapıldı.

Kurtarmak isteyen baba da akıma kapılmıştı

Oğlunun akıma kapıldığını fark eden 46 yaşındaki baba Soner V., çocuğunu aşağı indirmek amacıyla hızla vagonun üzerine çıktı. Bu sırada müdahale etmeye çalışan baba akıma kapılırken, talihsiz çocuk ise ikinci kez elektrik akımına maruz kalarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralı baba ile oğlu ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

12 yaşındaki çocuk yarın ameliyata alınacak

Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alınan 12 yaşındaki Arda V.'nin vücudunda yaklaşık yüzde 70 oranında yanık meydana geldiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Yoğun bakım şartlarında takibi yapılan Arda V.'nin yarın ameliyata alınacağı bildirildi. Aynı ünitede tedavisi süren baba Soner V.'nin genel sağlık durumunun ise oğluna kıyasla kısmen daha iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi

Dün geceye damga vuran olay! Herkes ağzı açık izledi
ICE görevlisi göçmen genci kurşun yağmuruna tuttu! Ülke karıştı

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Başrolde yine ICE var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan New York'ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan kalabalığı görünce talimat verdi
İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! Yarın sabah başlayıp...

İstanbul dahil 6 il için alarm! Yarın sabah başlayıp...
Karaman Ermenek'te sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Rize İyidere'de selin bilançosu çıkmaya başladı! 12 araç ve 21 iş yeri hasar gördü

Sular çekildi, geriye çamur kaldı! İşte selin bilançosu
77 yaşındaki adam, tartıştığı market çalışanı tarafından öldürüldü

77 yaşındaki adam, tartıştığı market çalışanı tarafından öldürüldü
İstanbul'u karıştıran 'zehirlenme' iddiası! Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

İstanbul'u ayağa kaldıran iddia! Polis ekipleri hemen harekete geçti
Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı