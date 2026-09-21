Eskişehir Mihalıççık'ta akıma kapılan 12 yaşındaki çocukta yüzde 70 yanık oluştu

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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde tren vagonunun üzerine çıkarak yüksek gerilim hattına temas eden 12 yaşındaki çocuk ile onu kurtarmak isterken akıma kapılan babasının hastanedeki tedavileri sürüyor. Vücudunda yüzde 70 oranında yanık oluşan küçük çocuğun yarın ameliyata alınacağı öğrenildi.

Olay, Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yer alan tren istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izin günlerinde köye gelen ailenin 12 yaşındaki çocuğu Arda V., istasyon hattı üzerinde duran vagona incelemek amacıyla tırmandı. Vagonun üzerindeyken yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz çocuk elektrik akımına kapıldı.

Kurtarmak isteyen baba da akıma kapılmıştı

Oğlunun akıma kapıldığını fark eden 46 yaşındaki baba Soner V., çocuğunu aşağı indirmek amacıyla hızla vagonun üzerine çıktı. Bu sırada müdahale etmeye çalışan baba akıma kapılırken, talihsiz çocuk ise ikinci kez elektrik akımına maruz kalarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralı baba ile oğlu ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

12 yaşındaki çocuk yarın ameliyata alınacak

Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alınan 12 yaşındaki Arda V.'nin vücudunda yaklaşık yüzde 70 oranında yanık meydana geldiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Yoğun bakım şartlarında takibi yapılan Arda V.'nin yarın ameliyata alınacağı bildirildi. Aynı ünitede tedavisi süren baba Soner V.'nin genel sağlık durumunun ise oğluna kıyasla kısmen daha iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı