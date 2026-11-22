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Ankara-Eskişehir kara yolunun Eskişehir istikameti Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar'a yaklaşık 8 kilometre kala seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan araç savrularak refüje düştü. Kazada otomobil ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerince kaza yerinde önlem alındı. Yaralının durumuna ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı