Eskişehir'in en işlek caddesinde yol kesip kadın sürücüyü vurdu

Eskişehir'de yol ortasında dehşete düşüren olay

Kadın sürücüyü üvey oğlunun vurduğu iddia edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de seyir halindeyken bir şahıs tarafından önü kesilen ve bacağından silahla yaralanan kadın sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olay esnasında çevredeki insanlar büyük şok yaşarken, olayın failinin kadının üvey oğlu olduğu iddia edildi.

Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesinde iddiaya göre trafikte ilerleyen 26 ACD 493 plakalı aracın önünü kesen bir şahıs, sürücü koltuğunda oturan ismi henüz belirlenemeyen kadın sürücüye elindeki silah ile ateş etti. Bacağından yaralanan talihsiz kadın olay yerine gelen 112Acil Servis Çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kadının durumunun henüz kritik olmadığı iddia edildi.

'Üvey oğlu vurdu' iddiası

Çevredeki vatandaşların iddiasını göre kadın sürücünün önünü kesen şahısın talihsiz sürücünün üvey oğlu olduğu iddia edildi. Seyir halindeki aracı durdurduktan şahsın sürücünün sol bacağına ateş ettiği daha sonra da kendisini bekleyen bir araçla olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Polis ekiplerinin geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldığı olayda failin firari olduğu fakat eşkalinin belli olmasından dolayı yakalanmasının an meselesi olduğu aktarıldı.

"Artık daha fazla kadının canının yanmasını istemiyoruz"

Görgü şahidi Serap Çömertoğlu İşcan gördüklerini anlattı. Olayın şokunu hala atlatamayan İşcan, "Olayı olurken görmedim, sesi duydum. Hanımefendinin eski eşinin oğlunun vurduğu söylendi. Ambulans gelmeden önce turnike uyguladılar, ayağından vuruldu. Sağlıkçılar gelmeden önce çok fazla terlemeye başladı. Artık daha fazla kadının canının yanmasını istemiyoruz. İnanılmaz korktum, umarım kötü bir şey olmaz. Ayağında bir problem vardı. Durumu kritik gibi değildi, kolonya falan verdik ama şokun etkisiyle birlikte gitgide korktu. Direkt ayağına turnike yapıldı. Polis ekipleri geldi, yerdeki mermi kovanlarına baktılar. Kadının yanında ailesi vardı sanırım, vuran kişinin kim olduğunu bildiğini söylediler" diyerek gördüklerini dile getirdi.