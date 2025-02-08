Eskişehir İl Emniyet Müdürü, şehit ailesini ziyaret etti

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Antalya'da helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Hakan Kaya'nın ailesine ziyarette bulundu.

19 Temmuz 2006 tarihinde meydana gelen olayda, devriye görevini yaptıkları helikopterin düşmesi sonucu 5 polis şehit oldu. Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve eşi Birnur Yılmaz, helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Hakan Kaya'nın ailesini ziyaret etti. Müdür Yılmaz, şehit ailesine başsağlığı diledi. - ESKİŞEHİR