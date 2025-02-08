Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Narin cinayeti davası: Salim'in başvurusunda Nevzat'la ilgili şok detay ortaya çıktı

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay

Eskişehir İl Emniyet Müdürü, şehit ailesini ziyaret etti

Eskişehir İl Emniyet Müdürü, şehit ailesini ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Antalya'da helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Hakan Kaya'nın ailesine ziyarette bulundu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Antalya'da helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Hakan Kaya'nın ailesine ziyarette bulundu.

19 Temmuz 2006 tarihinde meydana gelen olayda, devriye görevini yaptıkları helikopterin düşmesi sonucu 5 polis şehit oldu. Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve eşi Birnur Yılmaz, helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Hakan Kaya'nın ailesini ziyaret etti. Müdür Yılmaz, şehit ailesine başsağlığı diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

En kötü dijital platform dizisi oldu
img

"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"
img

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.