Eskişehir İl Emniyet Müdürü Mobil Göç Noktası Aracını Ziyaret Etti
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerin yapıldığı Mobil Göç Noktası aracını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Mobil Göç Noktası aracına ziyaret gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerin yapıldığı Mobil Göç Noktası aracını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. - ESKİŞEHİR
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