Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atama

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Tolga Yılmaz, yeni görevini İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'dan devraldı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile 16 Ağustos'ta Eskişehir İl Emniyet Müdürü olarak atanan Tolga Yılmaz göreve başladı. Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen resmi tören ile eski İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'dan görevi devraldı. Ağırlar ile Yılmaz, birbirlerine çiçek takdim ederken yeni görevlerinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR