Eskişehir'deki Orman Yangınında Yaralanan Kader Dereli Yoğun Bakımda

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Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında yaralanarak hastaneye kaldırılan Kader Dereli'nin tedavisi Yoğun Bakım Servisi'nde devam ediyor. Dereli, alevlerin arasında kalarak nekredilmişti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Kader Dereli, Yoğun Bakım Servisi'nde gözetim altında tutuluyor.

Seyitgazi ilçesinde çıkan ve rüzgarın Afyonkarahisar'a sıçrayan yangın söndürme çalışmalarına Denizli'den gelerek katılan Kader Dereli, alevlerin arasında kalarak yaralanmıştı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Dereli, ekiplerce kurtarılıp Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sevk edilmişti. Dün, Yoğun Bakım Servisi'ne alınan Dereli'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Dereli'nin vücudundaki yanıklar için bir ameliyat daha geçirdiği ve gözetim altında tutulduğu bilgisi edinildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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