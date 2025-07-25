Eskişehir'deki Orman Yangınında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'deki Orman Yangınında 10 Kişi Hayatını Kaybetti
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Eskişehir Seyitgazi'de başlayan orman yangınında 10 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatıldı ve bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı.

Eskişehir'de 10 kişinin hayatını kaybettiği orman yangını bölgesinde savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde inceleme yapıldığı ve bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'a da sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında 5'i orman işçisi, 5'i AKUT görevlisi olmak üzere 10 kişi alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ayrı ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği bölgede yangının söndürülmesinin ardından savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Savcılık kararı ile bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi. Bölgede savcılığın ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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