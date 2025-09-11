Eskişehir'deki Jandarma Standında 1120 Vatandaşa Bilgilendirme

Eskişehir'deki bir fuarda stant kuran jandarma ekipleri, ziyaretçi bin 120 vatandaşı çeşitli konularda bilgilendirdi.

Edinilen bilgilere göre, fuarda Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince stant açıldı. Fuarın açık olduğu süre boyunca jandarmanın standını bin 120 vatandaş ziyaret etti. Ekipler, standı ziyaret eden vatandaşlara traktör ve tarım araçlarının güvenli kullanımı, ROPS demiri ile kabin kullanımı, reflektörün trafikte görünürlük açısından önemi, genel trafik kuralları, güvenli sürüş, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta zorla evlendirme ile mücadele, güvenli internet ve dolandırıcılık gibi konularla ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca, 150 çocuğa ise boyama ve hikaye kitabı hediye edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR